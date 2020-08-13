В Беларуси задержали еще одного украинца

В белорусском городе Брест во время протестов задержали украинца и сейчас он находится в СИЗО. Украинские консулы в ближайшее время встретятся с руководством местных правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина и сказали, что он 11 августа не вернулся домой с работы. Позже стало известно, что в этот день его задержали во время протестов.

"Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украицев среди задержанных или пострадавших", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее было известно о трех задержанных в Беларуси украинцах - Константине Реуцкому, Евгении Васильеве и Оксане Алешиной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ищут задержанных вчера в Беларуси украинских волонтеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с задержанием украинцев на протестах в Беларуси официальный Киев добивается их освобождения.