В Білорусі затримали ще одного українця

У білоруському місті Брест під час протестів затримали українця і зараз він перебуває у СІЗО. Українські консули найближчим часом зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

До консульства України в Бресті звернулись родичі громадянина і сказали, що він 11 серпня не повернувся додому з роботи. Пізніше стало відомо, що в цей день його затримали під час протестів.

"Наші дипломати в Білорусі продовжують перевіряти наявність українців серед затриманих чи постраждалих осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше було відомо про трьох затриманих в Білорусі українців - Костянтина Реуцького, Євгенія Васильєва та Оксани Альошиної.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зараз шукають затриманих вчора в Білорусі українських волонтерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у зв'язку із затриманням українців на протестах в Білорусі офіційний Київ домагається їхнього звільнення.