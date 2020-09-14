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В Беларуси задержали еще одного члена координационного совета оппозиции

Автор: РБК-Украина

В Беларуси задержали еще одного члена координационного совета оппозиции - Константина Титова. Сейчас на свободе остается только один член президиума Светлана Алексиевич.

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Об этом заявила адвокат Наталья Кисель, передает TUT.by.

Обстоятельства задержания пока неизвестны.

Напомним, в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. Позже стало известно, что Родненков и Кравцов таки пересекли украинскую границу, в то время как Колесникову задержали на территории Беларуси.

Кроме того, член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Максим Знак стал подозреваемым по делу о попытке захвата власти в стране.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в президиум координационного совета изберут новых людей.

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