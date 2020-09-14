У Білорусі затримали ще одного члена координаційної ради опозиції - Костянтина Титова. Зараз на волі залишається лише один член президії Світлана Алексієвич.
Про це заявила адвокат Наталя Кисіль, передає TUT.by.
Обставини затримання поки невідомі.
Нагадаємо, у Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колесникова, Антон Родненков та Іван Кравцов перетнули кордон з Україною. Пізніше стало відомо, що Родненков і Кравцов таки перетнули український кордон, у той час, як Колеснікову затримали на території Білорусі.
Крім того, член президії координаційної ради опозиції Білорусі Максим Знак став підозрюваним у справі про спробу захоплення влади в країні.
Раніше лідер опозиції Світлана Тихановская заявила, що у президію координаційної ради оберуть нових людей.