В Беларуси задержали экс-кандидата в президенты на выборах 2020 года Андрея Дмитриева
Утром 12 августа белорусские правоохранители задержали бывшего кандидата в президента Беларуси на выборах 2020 года, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева. Местонахождение политика на данный момент неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Весна".
"Сегодня утром был задержан кандидат в президенты на выборах 2020 года Андрей Дмитриев", - говорится в сообщении.
Правозащитники отметили, что Дмитриев является сопредседателем общественного движения "Говори правду", членом оргкомитета "Нашей партии" и делегатом "Схода".
В настоящий момент неизвестны причины его задержания и где он находится.
Президентские выборы в Беларуси прошли в августе 2020 года. По их итогам Дмитриев получил 1,21% голосов и занял четвертое место среди пяти кандидатов.