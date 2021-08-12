У Білорусі затримали екс-кандидата в президенти на виборах 2020 року Андрія Дмитрієва

Вранці 12 серпня білоруські правоохоронці затримали колишнього кандидата в президента Білорусі на виборах 2020 року, співголови громадського об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва. Місцеперебування політика на цей час невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Правозахисний центр "Весна" .

"Сьогодні вранці був затриманий кандидат у президенти на виборах 2020 року Андрій Дмитрієв", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники зазначили, що Дмитрієв є співголовою громадського руху "Говори правду", членом оргкомітету "нашої партії" і делегатом "Сходу".

На цей час невідомі причини його затримання і де він знаходиться.