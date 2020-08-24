В Беларуси задержали членов президиума Координационного совета

В Беларуси правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Об этом говорится на странице Ольги Ковальковой в Facebook.

Сообщается, что члены президиума совета были задержаны возле проходной Минского тракторного завода.

"Они приехали поговорить перед проходной с бастующими рабочими и замом генерального директора по идеологии. Сотрудники ОМОН обвинили их в организации несанкционированного массового мероприятия и увезли автозаком", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее против Координационного совета оппозиционных сил генеральная прокуратура Беларуси открыла уголовное дело по статье о захвате власти.

Также РБК-Украина писало, что в Координационном совете предложили провести референдум по конституции в Беларуси.

До этого президент Александр Лукашенко сообщил, что новые выборы президента могут состояться после внесения изменений в Конституцию.