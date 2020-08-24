У Білорусі затримали членів президії Координаційної ради

У Білорусі правоохоронці затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів.

Про це йдеться на сторінці Ольги Ковальковой в Facebook.

Повідомляється, що члени президії ради були затримані біля прохідної Мінського тракторного заводу.

"Вони приїхали поговорити перед прохідною з страйкуючими робітниками і заступником генерального директора по ідеології. Співробітники ОМОН звинуватили їх в організації несанкціонованого масового заходу і відвезли автозаком", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше проти Координаційної ради опозиційних сил генеральна прокуратура Білорусі відкрила кримінальну справу за статтею про захоплення влади.

Також РБК-Україна писало, що у Координаційній раді запропонували провести референдум по конституції у Білорусі.

До цього президент Олександр Лукашенко повідомив, що нові вибори президента можуть відбутися після внесення змін у Конституцію.