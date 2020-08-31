В Беларуси задержали члена координационного совета оппозиции

Фото: Лилия Власова (facebook.com)

В Беларуси задержали член президиума координационного совета оппозиции Лилию Власову. Также у нее дома правоохранители провели обыск.

Об этом сообщил член президиума Павел Латушко в Telegram.

По его словам, Власову задержали около 15.20. Задержание проводили сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

"Задержание прошло накануне заседания расширенного состава Координационного совета", - добавил Латушко.

Напомним, ранее в Минске задержали члена координационного совета, координатора штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико Виталия Кривко.

Кроме того, Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову.

Добавим, что ранее в Следственный комитет вызывали Павла Латушко.