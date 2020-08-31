В Беларуси задержали члена координационного совета оппозиции

В Беларуси задержали член президиума координационного совета оппозиции Лилию Власову. Также у нее дома правоохранители провели обыск.
Об этом сообщил член президиума Павел Латушко в Telegram.
По его словам, Власову задержали около 15.20. Задержание проводили сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.
"Задержание прошло накануне заседания расширенного состава Координационного совета", - добавил Латушко.
Напомним, ранее в Минске задержали члена координационного совета, координатора штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико Виталия Кривко.
Кроме того, Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову.
Добавим, что ранее в Следственный комитет вызывали Павла Латушко.