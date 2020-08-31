ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси задержали члена координационного совета оппозиции

Минск, Понедельник 31 августа 2020 16:19
В Беларуси задержали члена координационного совета оппозиции
Фото: Лилия Власова (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Беларуси задержали член президиума координационного совета оппозиции Лилию Власову. Также у нее дома правоохранители провели обыск.

Об этом сообщил член президиума Павел Латушко в Telegram.

По его словам, Власову задержали около 15.20. Задержание проводили сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

"Задержание прошло накануне заседания расширенного состава Координационного совета", - добавил Латушко.

Напомним, ранее в Минске задержали члена координационного совета, координатора штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико Виталия Кривко.

Кроме того, Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову.

Добавим, что ранее в Следственный комитет вызывали Павла Латушко.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины БеларусьоппозицияЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь