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В Минске задержали координатора штаба Бабарико

Минск, Суббота 29 августа 2020 01:52
В Минске задержали координатора штаба Бабарико
Фото: задержания в Минске (tut.by)
Автор: Артур Родивилов

В Беларуси продолжаются протесты. В пятницу вечером был задержан в Минске член координационного совета, координатор штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико Виталий Кривко.

Об этом сообщает Tut.by.

Отмечается, что автомобиль, в котором ехал Кривко, якобы задел попутную машину, после чего транспортные средства остановились. В это время подъехал микроавтобус, вышедшие из него люди забрали активиста.

Кроме того, пользователям в Беларуси ограничили доступ к еще двум информационным ресурсам. Не открываются сайты негосударственного издания "Наша Нива" и naviny.by. Трудности возникли для пользователей трех крупнейших операторов связи.

При попытке зайти на эти ресурсы появляется уведомление: "Доступ ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь".

Ранее РБК-Украина писало, что, по данным Министерства внутренних дел Беларуси, в четверг в стране задержали 114 участников протестов, им инкриминируют участие в несанкционированных акциях.

При этом, по данным правозащитников, в ходе протестов 27 августа были задержаны более 200 человек, из них 50 журналистов.

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