У Білорусі затримали члена координаційної ради опозиції

Фото: Лілія Власова (facebook.com)

У Білорусі затримали член президії координаційної ради опозиції Лілію Власову. Також у неї вдома правоохоронці провели обшук.

Про це повідомив член президії Павло Латушко в Telegram.

За його словами, Власову затримали близько 15.20. Затримання проводили співробітники Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю.

"Затримання відбулося напередодні засідання розширеного складу Координаційної ради", - додав Латушко.

Нагадаємо, раніше у Мінську затримали члена координаційної ради, координатора штабу екс-кандидата в президенти Віктора Бабарико Віталія Кривко.

Крім того, Слідчий комітет Білорусі викликав на допит соратницю Світлани Тихановской Марію Колеснікову.

Додамо, що раніше в Слідчий комітет викликали Павла Латушко.