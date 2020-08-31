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У Білорусі затримали члена координаційної ради опозиції

Мінськ, Понеділок 31 серпня 2020 16:19
У Білорусі затримали члена координаційної ради опозиції
Фото: Лілія Власова (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У Білорусі затримали член президії координаційної ради опозиції Лілію Власову. Також у неї вдома правоохоронці провели обшук.

Про це повідомив член президії Павло Латушко в Telegram.

За його словами, Власову затримали близько 15.20. Затримання проводили співробітники Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю.

"Затримання відбулося напередодні засідання розширеного складу Координаційної ради", - додав Латушко.

Нагадаємо, раніше у Мінську затримали члена координаційної ради, координатора штабу екс-кандидата в президенти Віктора Бабарико Віталія Кривко.

Крім того, Слідчий комітет Білорусі викликав на допит соратницю Світлани Тихановской Марію Колеснікову.

Додамо, що раніше в Слідчий комітет викликали Павла Латушко.

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