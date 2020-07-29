ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Главу ОАСК Вовка вызвали на допрос

Киев, Среда 29 июля 2020 21:01
Главу ОАСК Вовка вызвали на допрос
Фото: Павел Вовк (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Вовк должен явиться в НАБУ 3 и 6 августа

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Также на допрос вызваны заместитель Вовка Евгений Аблов и еще семь фигурантов по делу о коррупции в ОАСК.

Соответствующие повестки были опубликованы на сайте НАБУ.

Так, Вовка вызвали на допрос в НАБУ на 3 и 6 августа, Аблова - на 3 и 20 августа. Кроме этого на допрос вызваны:

  • судья ОАСК Богдан Санин - на 3 и 19 августа;
  • судья ОАСК Игорь Погрибниченко - на 3 и 6 августа;
  • судья ОАСК Владимир Келеберда - на 3 и 6 августа;
  • судья ОАСК Алексей Огурцов - на 3 августа;
  • судья ОАСК Игорь Качура - на 3, 4 и 7 августа;
  • члены Высшей квалификационной комиссии судей Николай Сирош и Сергей Остапец - на 3 августа.

Главу ОАСК Вовка вызвали на допрос

Напомним, 17 июля НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, и другим судьям Окружного админсуда Киева.

Их подозревают в принятии заказных решений и попытках захвата власти в системе судоустройства.

Как писало РБК-Украина, несмотря на скандал, Павел Вовк не намерен уходить с должности главы ОАСК.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины НАБУВовкдопрос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь