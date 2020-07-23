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Судья Вовк не намерен уходить с должности после скандала с пленками

Киев, Четверг 23 июля 2020 08:34
Судья Вовк не намерен уходить с должности после скандала с пленками
Фото: Павел Вовк (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

Записи разговоров Вовк считает сфальсифицированными

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил, что не будет уходить с должности. Записи разговоров в кабинете он называет сфальсифицированными.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Суд в законе: планирует ли власть ликвидировать ОАСК после "пленок Вовка".

"В моих планах только отстаивать свою позицию исключительно правовыми методами и в рамках законодательного поля", - заявил он.

Напомним, Вовк ранее заявил, что подозрения ему никто не вручал, обыски в суде 17 июля он назвал давлением на суд и на него лично.

Отметим, НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, также подозрение сообщили его заместителю, еще пятерым судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро опубликовало новые материалы в деле о заказных решениях и попытке захвата государственной власти в Окружном административном суде Киева.

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