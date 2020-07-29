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Зеленский о главе делегации в ТКГ: среди претендентов Кравчук и Резников

Киев, Среда 29 июля 2020 11:32
Зеленский о главе делегации в ТКГ: среди претендентов Кравчук и Резников
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Решение будет принято в ближайшие дни

Среди претендентов на пост главы украинской делегации в ТКГ - первый президент Украины Леонид Кравчук и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Нужен человек, которого уважают.

Об этом заявил на брифинге президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что нужен человек, с которым разговаривает РФ, которого уважают в Украине, не предаст Украину в сложные моменты, человек с опытом.

"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов Алексей Резников. Я не знаю, мы уже открыто говорим, или еще ... Я не знаю, когда будет официально об этом заявление. Скажу честно, мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Есть еще пару кандидатур ... В ближайшие дни появится официальное подтверждение", - отметил он.

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Опубліковано Офіс Президента України Середа, 29 липня 2020 р.

Тем временем, пока временно исполнять обязанности главы украинской делегации в переговорах в Минске будет Алексей Резников, потому что он является первым заместителем.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма уходит с должности главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Это был второй приход Кучмы в ТКГ, Зеленский вернул его в переговорный процесс после того, как стал президентом.

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