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В Беларуси задержали более 580 протестующих

Вторник 27 октября 2020 13:41
В Беларуси задержали более 580 протестующих
Фото задержания в Минске (t.me radiosvaboda)
Автор: Андрей Козловский

В Беларуси в понедельник, 26 октября, задержали 581 протестующего во время общенациональной забастовки. Больше всего задержаний было зафиксировано в Минске - 486.

Об этом сообщает БелТА.

Как сообщается, в Минске в 14:00 на майдане Независимости граждане образовали колонну и прошли до Якуба Коласа. Основную массу участников составили пенсионеры и студенты высших учебных заведений.

По данным Министерства внутренних дел Беларуси, общенациональная забастовка проходила в различных населенных пунктах страны. В ней приняли участие около 3,6 тысяч человек. Силовики начали задерживать участников протеста из-за "нарушения законодательства о массовых мероприятиях".

Отметим, вчера в стране начался народная забастовка после того, как истек срок ультиматума белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской к президенту Александру Лукашенко. Во время протестов силовики разгоняли протестующих, бросали светошумовые гранаты и использовали резиновые пули.

Напомним, в Минске 27 октября силовики задержали медиков, которые стали в цепь солидарности.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Минске пострадал по меньшей мере один человек. Ему повредили голень осколками. Пострадавшему помогли выйти из опасной зоны.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислить студентов, которые выходят на протест в стране, и отправить их в армию.

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