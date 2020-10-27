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В Білорусі затримали понад 580 протестувальників

Вівторок 27 жовтня 2020 13:41
В Білорусі затримали понад 580 протестувальників
Фото затримання в Мінську (t.me radiosvaboda)
Автор: Андрій Козловський

В Білорусі у понеділок, 26 жовтня, затримали 581 протестувальника під час загальнонаціонального страйку. Найбільше затримань було зафіксовано у Мінську - 486.

Про це повідомляє БелТА.

Як повідомляється, у Мінську о 14:00 на майдані Незалежності громадяни утворили колону і пройшли до Якуба Коласа. Основну масу учасників склали пенсіонери та студенти вищих навчальних закладів.

За даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, загальнонаціональний страйк проходив в різних населених пунктах країни. У ньому взяли участь близько 3,6 тисяч осіб. Силовики почали затримувати учасників протесту через "порушення законодавства про масові заходи".

Зазначимо, вчора в країні почався народний страйк після того, як закінчився термін ультиматуму білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської до президента Олександра Лукашенка. Під час протестів силовики розганяли протестуючих, кидали світлошумові гранати та використовували гумові кулі.

Нагадаємо, у Мінську 27 жовтня силовики затримали медиків, які стали в ланцюг солідарності.

Раніше повідомлялося, що у результаті вибухів у Мінську постраждала щонайменше одна людина. Їй пошкодило гомілку осколками. Потерпілому допомогли вийти з небезпечної зони.

Крім того, президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав відрахувати студентів, які виходять на протест в країні, та відправити їх в армію.

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