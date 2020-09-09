В Беларуси задержали более 120 участников вчерашних акций

На протестах в Беларуси 8 сентября задержали более 120 человек. Всего на всей территории страны вчера зафиксировали 10 акций протеста.

Об этом в Telegram сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По данным белорусских силовиков, вчера на протесты вышло не более 500 человек, а в акции у центрального входа Комаровского рынка в Минске принимали участие всего 250 человек, которые прошли колонной по нескольким улицам.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержан 121 гражданин. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 106 человек", - отметила Чемоданова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске задержали члена президиума координационного совета Максима Знака. К офису подъехал микроавтобус без номерных знаков, Знака посадили в автомобиль и увезли.

Отметим, против членов координационного совета открыто уголовное дело о попытке захвата государственной власти. Пока неизвестно, связаны ли задержания представителей оппозиции и выдворение части из них из Беларуси с этим делом.

Таким образом, по состоянию на 9 сентября на свободе остается только один член президиума координационного совета - нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.