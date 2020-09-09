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У Білорусі затримали понад 120 учасників вчорашніх акцій

Автор: РБК-Україна

На протестах у Білорусі 8 вересня затримали понад 120 осіб. Загалом на всій території країни вчора зафіксували 10 акцій протесту.

Про це у Telegram повідомила офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

За даними білоруських силовиків, вчора на протести вийшло не більше 500 осіб, а в акції біля центрального входу Комаровського ринку в Мінську брали участь всього 250 осіб, які пройшли колоною по декільком вулицям.

"Загалом вчора за порушення законодавства про масові заходи в республіці затримано 121 громадянина. До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень в місця тримання затриманих доставлено 106 осіб", - зазначила Чемоданова.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мінську затримали члена президії координаційної ради Максима Знака. До офісу під'їхав мікроавтобус без номерних знаків, Знака посадили в автомобіль і відвезли.

Зазначимо, проти членів координаційної ради відкрито кримінальну справу про спробу захоплення державної влади. Поки невідомо, чи пов'язані затримання представників опозиції та видворення частини з них з Білорусі з цією справою.

Таким чином, станом на 9 вересня на волі залишається лише один член президії координаційної ради - нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич.

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