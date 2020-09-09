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В Минске задержали оппозиционера

Минск, Среда 09 сентября 2020 10:44
В Минске задержали оппозиционера
Фото: Максим Знак (facebook.com/max.znak)
Автор: Анастасия Рокитна

Утром в среду, 9 сентября, в Беларуси задержали члена президиума Координационного совета Максима Знака. Ранее с ним пропала связь.

Об этом сообщает "Белсат".

Перед офисом стоял микроавтобус без номерных знаков. По данным СМИ, такие обычно используют силовики. Знака посадили в машину и увезли.

При этом в МВД Беларуси говорят, что пока ничего не знают о задержании члена президиума КС.

Пресс-секретарь избирательного штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук ранее сообщил, что последнее сообщение от Знака было: "маски".

"У Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился, и написал слово "маски". Сейчас он недоступен", - сказал Германчук.

Напомним, двух белорусских оппозиционеров вывезли из территории Беларуси.

Кроме того, вчера стало известно о задержании на границе с Украиной оппозиционерки Марии Колесниковой.

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