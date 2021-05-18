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В Беларуси заблокировали оппозиционный портал TUT.BY

Автор: РБК-Украина

В Беларуси заблокировали домен оппозиционного портала TUT.BY. На данный момент доступ к порталу ограничен, сайт не открывается в интернет-браузерах.

Об этом пишет издание Onliner.

Сообщается, что блокировку ресурса подтвердил основатель Кирилл Волошин. По его словам, это произошло по уголовному делу, открытому по статье уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере.

"На основании уведомления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Министерство информации Республики Беларусь приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям", - говорится в сообщении белорусского Мининформа.

Также сообщается, что прокуратура установила "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации" на портале TUT.BY.

Напомним, в январе TUT.BY окончательно лишили статуса средства массовой информации. После этого он продолжил работать как интернет-ресурс.

Портал TUT.BY активно освещал протесты против режима Александра Лукашенко, а также предоставлял площадку для представителей оппозиции. Осенью 2020 года стало известно о первых санкциях против него.

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