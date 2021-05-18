У Білорусі заблокували опозиційний портал TUT.BY

Повідомляється, що блокування ресурсу підтвердив засновник Кирило Волошин. За його словами, це сталося у кримінальній справі, відкритій за статтею ухилення від сплати сум податків в особливо великому розмірі.

"На підставі повідомлення Генеральної прокуратури Республіки Білорусь Міністерство інформації Республіки Білорусь прийняло рішення про обмеження доступу до інтернет-ресурсу tut.by та його копій", - йдеться в повідомленні білоруського Мінінформу.

Також повідомляється, що прокуратура встановила "численні факти порушень закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації" на порталі TUT.BY.