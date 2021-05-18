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У Білорусі заблокували опозиційний портал TUT.BY

Автор: РБК-Україна

У Білорусі заблокували домен опозиційного порталу TUT.BY. На даний момент доступ до порталу обмежено, сайт не відкривається в інтернет-браузерах.

Про це пише видання Onliner.

Повідомляється, що блокування ресурсу підтвердив засновник Кирило Волошин. За його словами, це сталося у кримінальній справі, відкритій за статтею ухилення від сплати сум податків в особливо великому розмірі.

"На підставі повідомлення Генеральної прокуратури Республіки Білорусь Міністерство інформації Республіки Білорусь прийняло рішення про обмеження доступу до інтернет-ресурсу tut.by та його копій", - йдеться в повідомленні білоруського Мінінформу.

Також повідомляється, що прокуратура встановила "численні факти порушень закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації" на порталі TUT.BY.

Нагадаємо, у січні TUT.BY остаточно позбавили статусу засобу масової інформації. Після цього він продовжив працювати як інтернет-ресурс.

Портал TUT.BY активно висвітлював протести проти режиму Олександра Лукашенка, а також надавав майданчик для представників опозиції. Восени 2020 року стало відомо про перші санкції проти нього.

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