У Білорусі заблокували опозиційний портал TUT.BY
У Білорусі заблокували домен опозиційного порталу TUT.BY. На даний момент доступ до порталу обмежено, сайт не відкривається в інтернет-браузерах.
Про це пише видання Onliner.
Повідомляється, що блокування ресурсу підтвердив засновник Кирило Волошин. За його словами, це сталося у кримінальній справі, відкритій за статтею ухилення від сплати сум податків в особливо великому розмірі.
"На підставі повідомлення Генеральної прокуратури Республіки Білорусь Міністерство інформації Республіки Білорусь прийняло рішення про обмеження доступу до інтернет-ресурсу tut.by та його копій", - йдеться в повідомленні білоруського Мінінформу.
Також повідомляється, що прокуратура встановила "численні факти порушень закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації" на порталі TUT.BY.
Нагадаємо, у січні TUT.BY остаточно позбавили статусу засобу масової інформації. Після цього він продовжив працювати як інтернет-ресурс.
Портал TUT.BY активно висвітлював протести проти режиму Олександра Лукашенка, а також надавав майданчик для представників опозиції. Восени 2020 року стало відомо про перші санкції проти нього.