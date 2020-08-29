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В Беларуси заблокировали два оппозиционных издания

Автор: Андрей Козловский

В Беларуси в ночь на 29 августа заблокировали еще два новостных ресурса "Наша Нива" и Naviny.by. Они были одними из немногих доступных после масштабного блокирования 73 независимых СМИ на прошлой неделе.

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Об этом сообщает Nexta Live.

На странице, куда переадресовывают пользователей, появляется сообщение, согласно которому доступ к сайтам ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь в соответствии с законом "О средствах массовой информации".

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года.

Добавим, в Минске на площади Свободы сотрудники правоохранительных органов задержали около 20 журналистов; среди задержанных журналисты Reuters, Associated Press, ТАСС, "Наша Нива" и TUT.by.

Общественная организация "Белорусская ассоциация журналистов" (БАЖ) требует прекратить давление на прессу и разблокировать сайты СМИ.

Также РБК-Украина писало, что по всей Беларуси наблюдаются проблемы с интернетом: сбой работы происходят у разных провайдеров.

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