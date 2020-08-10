В Беларуси вторые сутки проблемы с интернетом

По всей Беларуси уже вторые сутки наблюдаются проблемы с интернетом. Сбой работы происходит у различных провайдеров.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Так, перебои с мобильным интернетом начались в Минске в воскресенье около 8 часов утра у клиентов компаний А1, МТС и Life.

Весь день воскресенья мобильный интернет работал нестабильно, а к вечеру полностью отключился. Некоторые точки доступа wi-fi продолжают функционировать, но через них работают только мессенджеры, доступ к почтовым сервисам и сайтам блокируется, как и передача медиафайлов.

Из-за отсутствия Интернета также осложнена работа онлайн-сервисов такси.

Напомним, в Беларуси в день проведения выборов президента начались проблемы с интернетом.

В частности, некоторые сайты белорусских средств массовой информации работали со сбоями.