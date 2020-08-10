У Білорусі другу добу проблеми з інтернетом

По всій Білорусі вже другу добу спостерігаються проблеми з інтернетом. Збій роботи відбувається у різних провайдерів.

Про це повідомляє Sputnik Білорусь.

Так, перебої з мобільним інтернетом почалися в Мінську в неділю близько 8 години ранку у клієнтів компаній А1, МТС і Life.

Весь день неділі мобільний інтернет працював нестабільно, а до вечора повністю відключився. Деякі точки доступу wi-fi продовжують функціонувати, але через них працюють тільки месенджери, доступ до поштових сервісів і сайтів блокується, як і передача медіафайлів.

Через відсутність Інтернету також ускладнена робота онлайн-сервісів таксі.

Нагадаємо, в Білорусі в день проведення виборів президента почалися проблеми з інтернетом.

Зокрема, деякі сайти білоруських засобів масової інформації працювали зі збоями.