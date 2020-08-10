У Білорусі другу добу проблеми з інтернетом

Вранці в понеділок інтернет не працює
По всій Білорусі вже другу добу спостерігаються проблеми з інтернетом. Збій роботи відбувається у різних провайдерів.
Про це повідомляє Sputnik Білорусь.
Так, перебої з мобільним інтернетом почалися в Мінську в неділю близько 8 години ранку у клієнтів компаній А1, МТС і Life.
Весь день неділі мобільний інтернет працював нестабільно, а до вечора повністю відключився. Деякі точки доступу wi-fi продовжують функціонувати, але через них працюють тільки месенджери, доступ до поштових сервісів і сайтів блокується, як і передача медіафайлів.
Через відсутність Інтернету також ускладнена робота онлайн-сервісів таксі.
Нагадаємо, в Білорусі в день проведення виборів президента почалися проблеми з інтернетом.
Зокрема, деякі сайти білоруських засобів масової інформації працювали зі збоями.