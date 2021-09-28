В Беларуси возник пожар на нефтезаводе
Фото: в Беларуси возник пожар на нефтезаводе (naftan.by)
На белорусском заводе "Нафтан" произошел пожар из-за утечки топлива. Огнеборцам удалось локализовать огонь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Onliner.
"Сегодня при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО „Нафтан“ в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием", - сообщает МЧС.
Отмечается, что огонь достигает высоты 3 метров. Подразделениям МЧС удалось локализовать пожар.