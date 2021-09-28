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В Беларуси возник пожар на нефтезаводе

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Беларусь, Вторник 28 сентября 2021 22:03
В Беларуси возник пожар на нефтезаводе Фото: в Беларуси возник пожар на нефтезаводе (naftan.by)
Автор: Сергей Пышкин

На белорусском заводе "Нафтан" произошел пожар из-за утечки топлива. Огнеборцам удалось локализовать огонь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Onliner.

"Сегодня при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО „Нафтан“ в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием", - сообщает МЧС.

Отмечается, что огонь достигает высоты 3 метров. Подразделениям МЧС удалось локализовать пожар.

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