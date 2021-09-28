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В Білорусі виникла пожежа на нафтозаводі

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Білорусь, Вівторок 28 вересня 2021 22:03
В Білорусі виникла пожежа на нафтозаводі Фото: в Білорусі виникла пожежа на нафтозаводі (naftan.by)
Автор: Сергій Пишкін

На білоруському заводі "Нафтан" сталася пожежа через витік палива. Вогнеборцям вдалося локалізувати вогонь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Onliner.

"Сьогодні під час запуску установки сповільненого коксування на території ВАТ "Нафтан" в місті Новополоцьку Вітебської області стався вихід дизельного палива з подальшим його загорянням", - повідомляє МНС.

Зазначається, що вогонь досягає висоти 3 метрів. Підрозділам МНС вдалося локалізувати пожежу.

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Білорусь Пожежа
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