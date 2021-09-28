В Білорусі виникла пожежа на нафтозаводі
Фото: в Білорусі виникла пожежа на нафтозаводі (naftan.by)
На білоруському заводі "Нафтан" сталася пожежа через витік палива. Вогнеборцям вдалося локалізувати вогонь.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Onliner.
"Сьогодні під час запуску установки сповільненого коксування на території ВАТ "Нафтан" в місті Новополоцьку Вітебської області стався вихід дизельного палива з подальшим його загорянням", - повідомляє МНС.
Зазначається, що вогонь досягає висоти 3 метрів. Підрозділам МНС вдалося локалізувати пожежу.