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В Беларуси возбудили дело против девушки погибшего в Киеве белоруса Шишова

Автор: Дмитрий Левицкий

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против девушки погибшего в Киеве главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова. Божену Жолудь обвиняют в призывах к протестам в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СК Беларуси.

"В августе 2021 года подозреваемая, находясь под посольством Беларуси в Украине, призвала к массовым беспорядкам с вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", - заявили в Следственном комитете.

СК Беларуси также приобщил к делу видео с акции под белорусским посольством в Киеве с соответствующими "призывами", которое было распространено различными СМИ.

"На это время девушка признана подозреваемой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси. Планируется проведение следственных и процессуальных действий", - добавили в Следкоме.

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, акция под белорусским посольством состоялась в Киеве 3 августа 2021 года, после того, как в одном из столичных парков обнаружили тело Виталия Шишова.

Сейчас украинская полиция расследует гибель Шишова. Правоохранители рассматривают две основные версии.

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