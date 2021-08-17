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У Білорусі порушили справу проти дівчини загиблого в Києві білоруса Шишова

Автор: Дмитро Левицький

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу проти дівчини загиблого в Києві глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Божену Жолудь звинувачують у закликах до протестів в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СК Білорусі.

"У серпні 2021 року підозрювана, перебуваючи під посольством Білорусі в Україні, закликала до масових заворушень зі збройним опором представникам влади, тобто до вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі", - заявили в Слідчому комітеті.

СК Білорусі також долучив до справи відео з акції під білоруським посольством в Києві з відповідними "закликами", яке було поширене різними ЗМІ.

"На цей час дівчина визнана підозрюваною за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу Білорусі. Планується проведення слідчих та процесуальних дій", - додали в Слідкомі.

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

Нагадаємо, акція під білоруським посольством відбулася в Києві 3 серпня 2021 року, після того, як в одному зі столичних парків виявили тіло Віталія Шишова.

Наразі українська поліція розслідує загибель Шишова. Правоохоронці розглядають дві основні версії.

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БілорусьКримінальна справа