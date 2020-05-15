В Беларуси утверждают, что вышли на плато по коронавирусу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ежедневно число положительных тестов на COVID-19 составляет 8,7−9,7%

Замминистра здравоохранения Беларуси Елена Богдан заявила, что в последнее время страна вышла на плато по заражению коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала СТВ.

Она отметила, что в среднем в Белоруси ежедневно число положительных тестов на COVID-19 составляет 8,7−9,7% от общего количества проведенных исследований.

"И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся", - указала Богдан.



Замминистра отметила, что стране удалось избежать пикообразного роста заболеваемости и на протяжении всего периода распространения эпидемии прирост был равномерным.

По словам Богдан, в стране следуют стратегии, при которой на COVID-19 тестируют контактные лица зараженных. При этом по числу проводимых тестов на миллион населения Белоруссия не уступает США, Великобритании и Канаде, а среди стран СНГ занимает второе место после России.



Напомним, Беларусь по темпам распространения COVID-19 опережает соседние страны. При этом во Всемирной организации здравоохранения призывали страну ужесточить карантин.

Несмотря на это, президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против введения карантина в стране, заявляя, что гражданам "это не надо".

Автор: Инна Собора