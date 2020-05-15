У Білорусі стверджують, що вийшли на плато по коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Щодня число позитивних тестів на COVID-19 складає 8,7−9,7%

Заступник Міністра охорони здоров'я Білорусі Олена Богдан заявила, що останнім часом країна вийшла на плато по зараженню коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу СТВ.

Вона зазначила, що в середньому в Україні щодня кількість позитивних тестів на COVID-19 складає 8,7−9,7% від загальної кількості проведених досліджень.

"І якщо взяти ось цю нашу діаграму, то на це плато ми піднялися і поки знаходимося", - зазначила Богдан.



Заступник міністра зазначила, що країні вдалося уникнути пікообразного зростання захворюваності і протягом усього періоду поширення епідемії приріст був рівномірним.

За словами Богдан, в країні слідують стратегії, за якої на COVID-19 тестують контактні особи заражених. При цьому за кількістю проведених тестів на мільйон населення Білорусія не поступається США, Великобританії і Канаді, а серед країн СНД посідає друге місце після Росії.



Нагадаємо, Білорусь за темпами поширення COVID-19 випереджає сусідні країни. При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країну посилити карантин.

Незважаючи на це, президент Білорусі Олександр Лукашенко виступає проти введення карантину в країні, заявляючи, що громадянам "це не треба".

Автор: Инна Собора