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В Беларуси коронавирусом заболели более 25 тыс. человек

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 16:34
В Беларуси коронавирусом заболели более 25 тыс. человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От вируса вылечились более 7 тысяч пацентов

В Беларуси по состоянию на среду, 13 мая, лабораторно подтвердили 25 825 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает "Белта".

При этом отмечается, что выздоровели и выписаны 7711 пациентов с COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусом.

Всего в Беларуси было проведено 296 380 тестов.

Напомним, Беларусь по темпам распространения COVID-19 опережает соседние страны. При этом во Всемирной организации здравоохранения призывали страну ужесточить карантин.

Несмотря на это, президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против введения карантина в стране, заявляя, что гражданам "это не надо".

Добавим, что за минувшие сутки в Украине заразились 402 человека. Общее количество инфицированных достигло 16 425 человек. По сравнению с предыдущим днем количество новых случаев возросло почти на 30.

Теги Новости Украины БеларусьКоронавирус
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