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В Беларуси Telegram-канал мужа Тихановской признали экстремистским

Автор: Сергей Пышкин

Суд Центрального района Минска признал Telegram-канал оппозиционера Сергея Тихановского "Страна для жизни" - экстремистским. Соответствующее решение было принято 12 июля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на республиканский список экстремистских материалов на сайте Министерства информации Беларуси.

Согласно документу, в список экстремистских материалов попали:

  • Telegram-канал "Страна Для Жизни";
  • Telegram-канал фонда "Страна Для Жизни";
  • Telegram-чат "Страна Для Жизни".

Стоит напомнить, что после волны протестов в результате фальсифицированных президентских выборов в Беларуси, самопровозглашенная власть неоднократно заявляла о том, что протестная активность, якобы координировалась через Telegram-каналы. Через некоторое время экстремистскими материалами были признаны Telegram-каналы:

  • NEXTA-Live;
  • BYPOL;
  • "Беларусь головного мозга"
  • "МотолькоПомоги".

Только за последние несколько месяцев текущего года, белорусские силовики провели ряд обысков в редакциях изданий, которые не были признаны государственными, а именно:

  • "Наша Нива";
  • "Брестская газета";
  • Intex-Press;
  • "Медиа-Полесье";
  • "Информ-прогулка";
  • "Ганцавіцкі час";

В частности, в результате задержания 15 сотрудников оппозиционного портала TUT.by, обвиняемые, якобы, по делу вышеупомянутого издания находятся в течение двух последних месяцев в следственных изоляторах или же под домашним арестом.

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Беларусьоппозицияэкстремизм