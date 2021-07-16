У Білорусі Telegram-канал чоловіка Тихановської визнали екстремістським

Згідно з документом, до списку екстремістських матеріалів потрапили:

Telegram-канал "Страна Для Жизни";

Telegram-канал фонду "Страна Для Жизни";

Telegram-чат "Страна Для Жизни".

Варто нагадати, що після хвилі протестів внаслідок фальсифікованих президентських виборів в Білорусі, самопроголошена влада неодноразово заявляла про те, що протестна активність, нібито, координувалася через Telegram-канали. Через деякий час екстремістськими матеріалами були визнані Telegram-канали:

NEXTA-Live;

BYPOL;

"Беларусь головного мозга"

"МотолькоПомоги".

Лише за останні декілька місяців поточного року, білоруські силовики провели низку обшуків у редакціях видань, які не були визнані державними, а саме:

"Наша Нива";

"Брестская газета";

Intex-Press;

"Медиа-Полесье";

"Інформ-прогулка";

"Ганцавіцкі час";

Зокрема, внаслідок затримання 15 співробітників опозиційного порталу TUT.by, обвинувачені, нібито, по справі вищезгаданого видання перебувають протягом двох останніх місяців в слідчих ізоляторах або ж під домашнім арештом.