RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Білорусі Telegram-канал чоловіка Тихановської визнали екстремістським

Автор: Сергій Пишкін

Суд Центрального району Мінська визнав Telegram-канал опозиціонера Сергія Тихановського "Страна для жизни" - екстремістським. Відповідне рішення було прийнято 12 липня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на республіканський список екстремістських матеріалів на сайті Міністерства інформації Білорусі.

Згідно з документом, до списку екстремістських матеріалів потрапили:

  • Telegram-канал "Страна Для Жизни";
  • Telegram-канал фонду "Страна Для Жизни";
  • Telegram-чат "Страна Для Жизни".

Варто нагадати, що після хвилі протестів внаслідок фальсифікованих президентських виборів в Білорусі, самопроголошена влада неодноразово заявляла про те, що протестна активність, нібито, координувалася через Telegram-канали. Через деякий час екстремістськими матеріалами були визнані Telegram-канали:

  • NEXTA-Live;
  • BYPOL;
  • "Беларусь головного мозга"
  • "МотолькоПомоги".

Лише за останні декілька місяців поточного року, білоруські силовики провели низку обшуків у редакціях видань, які не були визнані державними, а саме:

  • "Наша Нива";
  • "Брестская газета";
  • Intex-Press;
  • "Медиа-Полесье";
  • "Інформ-прогулка";
  • "Ганцавіцкі час";

Зокрема, внаслідок затримання 15 співробітників опозиційного порталу TUT.by, обвинувачені, нібито, по справі вищезгаданого видання перебувають протягом двох останніх місяців в слідчих ізоляторах або ж під домашнім арештом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусьоппозицияэкстремизм