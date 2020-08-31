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В Беларуси вчера задержали более 170 митингующих

Беларусь, Понедельник 31 августа 2020 16:10
В Беларуси вчера задержали более 170 митингующих
Фото: Ольга Чемоданова (facebook.com mvdgovby)
Автор: Максим Зайченко

В Беларуси силовики задержали 173 человека, участвовавших в массовых демонстрациях в воскресенье, 30 августа. В их отношении составили административные протоколы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова, передают "РИА Новости".

"В целом по стране 173 человека были задержаны до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям", - сказала он.

По данным МВД, демонстрации проходили в ряде городов Беларуси, но наибольшее число участников митингов было в Минске, где протестующие собирались не в одной точке города, а в нескольких.

Ранее президент страны Александр Лукашенко признал авторитарность системы общественной жизни в стране.

Напомним, в Беларуси уже более 22 дней продолжаются протесты в связи с президентскими выборами, которые прошли 9 августа; по официальным результатам ЦИК победу в них одержал Александр Лукашенко, при этом оппозиция сообщала о масштабных фальсификациях.

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