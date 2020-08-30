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У Лукашенко назвали причины разгона первых акций протеста

Минск, Воскресенье 30 августа 2020 20:30
У Лукашенко назвали причины разгона первых акций протеста
Фото: разгон акции протеста в Минске (facebook com SputnikPolskaOfficial)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во время сегодняшней акции протеста в Минске к митингующим вышел помощник белорусского президента по общим вопросам Николай Латышенок. Он объяснил, почему 9-12 августа силовики разгоняли акции протеста.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

По словам помощника Лукашенко, первые акции протеста разгонялись из-за того, что демонстранты строили баррикады и перекрывали улицы, чем якобы "мешали другим жителям".

Напомним, акции протеста в Беларуси вспыхнули 9 августа из-за фальсификации президентских выборов. В первые дни против митингующих применялась сила, а также силовики массово проводили задержания.

Спецназовцы применяли против протестующих резиновые пули, светошумовые гранаты, а в некоторых случаях даже летальное оружие. По данным ООН, во время акций протеста в Беларуси погибли четверо демонстрантов.

Отметим, на сегодняшней акции протеста в Минске силовики задержали более 120 митингующих.

Кроме того, во время акции протеста в Минске 27 августа правоохранители задержали более 200 человек, среди них были и журналисты.

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