В Беларуси почти сотня политзаключенных, - правозащитники

Белорусские правозащитники признали еще 20 человек политическими заключенными в стране. Их обвиняют в массовых беспорядках и в действиях, нарушающих общественный порядок.
Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
Таким образом, общее число политических заключенных увеличилось до 97 человек. Правозащитники требуют немедленно освободить их из-под стражи, а также граждан, которые были задержаны в связи с реализацией мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.
Напомним, правозащитники заявили о 225 участников протестов в Беларуси, которые были задержаны в воскресенье.
Также РБК-Украина сообщало, что в Беларуси с начала протестных акций были задержаны не менее 13 550 демонстрантов.
Кроме того, в Беларуси задержали как минимум 10 журналистов.