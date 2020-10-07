У Білорусі майже сотня політв'язнів, - правозахисники

Білоруські правозахисники визнали ще 20 осіб політичними в'язнями в країні. Їх звинувачують у масових заворушеннях та в діях, які порушують громадський порядок.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Таким чином, загальна кількість політичних в'язнів збільшилась до 97 осіб. Правозахисники вимагають їх негайно звільнити їх з-під варти, а також громадян, які були затримані у зв'язку з реалізацією мирних зібрань у поствиборчий період, і припинити політичні репресії щодо громадян країни.

Нагадаємо, правозахисники заявили про 225 учасників протестів у Білорусі, які були затримані в неділю.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Білорусі з початку протестних акцій були затримані не менше 13 550 демонстрантів.

Крім того, в Білорусі затримали як мінімум 10 журналістів.