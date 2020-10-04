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В Беларуси задержали десять журналистов

Беларусь, Воскресенье 04 октября 2020 17:04
В Беларуси задержали десять журналистов
Фото: задержание в Беларуси (t.me/radiosvaboda)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Беларуси во время сегодняшних акций протеста силовики задержали как минимум 10 журналистов. Задержания происходили в Минске, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гродно и Гомеле.

Об этом сообщают белорусская редакция "Радио Свобода" и правозащитная организация "Весна".

В Минске сегодня правоохранители задержали корреспондента Onliner.by Александра Владыку, а также журналистку "Радио Свобода" Дарью Сапранецкую.

В Бресте силовики задержали главного редактора издания "Биноколь" Ксению Петрович, еще четырех журналистов неназванных СМИ задержали в Бобруйске.

В Гродно задержали журналистов TUT.by и "Народной Воли": Камягину Ольгу и Екатерину Гордееву. В Гомеле была задержана корреспондент "Сильных новостей" Надежда Пужинська, а в Гродно задержали блогера Андрея Ирха.

Напомним, сегодня в городах Беларуси проходят "Марши освобождения политзаключенных". Митингующие выступают против режима Александра Лукашенко и требуют освобождения всех задержанных по политическим мотивам.

В Минске против демонстрантов применили водомет, участников протеста задерживают.

Также РБК-Украина писало о разгоне акции протеста в Бобруйске.

Кроме того, в Витебске силовики применили против митингующих газ.

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