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В Беларуси сообщают о взрывах в Барановичах и других городах

Фото: жители нескольких городов Беларуси сообщили о взрывах (t.me/itsdonetsk)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 16 марта жители нескольких городов Беларуси сообщили о взрывах. Сильные хлопки услышали в Барановичах, Пинске, Слуцке и других населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Наша Нива".

О мощных взрывах в Барановичах, Лунинце, Столине, Слуцке и других городах сообщили читатели Telegram-канала. Они отмечают, что звуки сильных хлопков раздались около 23:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

"Подтверждаю сильный взрыв в Барановичах. Аж окна зазвенели. Таких взрывов я в жизни не помню", - написал один из читателей.

Звуки сильных хлопков читатели также услышали в следующих городах: Пинск, Клецк, Ганцевичи. Большинство этих населенных пунктов находятся в Брестской области.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о якобы попытке обстрела Беларуси со стороны Украины.

Отметим, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг заявление белорусского диктатора, назвал его слова чушью.

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