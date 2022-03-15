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Лукашенко заявил о якобы попытке ракетного обстрела Беларуси со стороны Украины

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Минск, Вторник 15 марта 2022 14:31
Лукашенко заявил о якобы попытке ракетного обстрела Беларуси со стороны Украины Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер правящего режима Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы Украина несколько дней назад обстреляла Беларусь. По его словам, ракету удалось перехватить и уничтожить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации Лукашенко.

Он заявил, что ракету "Точка-У", которую якобы запустили с территории Украины, перехватили белорусские и российские войска над Припятью.

"Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну (в Украине. - ред.). Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси - удар по нашей территории - ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк - то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит", - заявил политик.

При этом Лукашенко добавил, что Беларусь якобы пытаются втянуть в войну с Украиной. Однако, по его словам, Беларусь "пока терпит".

"Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим", - отметил Лукашенко.

Напомним, Европейский Союз назвал Александра Лукашенко соагрессором в войне России против Украины.

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