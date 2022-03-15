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Данилов: заявление Лукашенко о якобы обстреле Беларуси - чушь, мы не убиваем детей

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Украина, Вторник 15 марта 2022 16:30
Данилов: заявление Лукашенко о якобы обстреле Беларуси - чушь, мы не убиваем детей Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (фото president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина не выпускала в сторону Беларуси ракету. Он опроверг заявление Александра Лукашенко и назвал его слова чушью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова Радио НВ.

"То, что он (Лукашенко - ред.) сейчас рассказывает, что якобы мы отправляем "Точку-У" в Беларуси - это полная чушь. Мы не убиваем детей и женщин, мы мирная нация. Мы цивилизованная нация и отстаиваем свою свободу, сражаемся на своей территории. Посягать на другие территории у нас нет никакого желания", - заявил он.

Также Данилов добавил, что, по данным разведки, Беларусь и лично Лукашенко не имеют желания воевать против Украины. Однако Россия намерена привлечь белорусских военных, переодевая их в российскую форму.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко заявил, что с территории Украины якобы была запущена ракета "Точка-У" в сторону Беларуси, однако военные успели ее обезвредить.

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