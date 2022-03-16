У Білорусі повідомляють про вибухи в Барановичах та інших містах

Увечері 16 березня жителі кількох міст Білорусі повідомили про вибухи. Сильні хлопки почули в Барановичах, Пінську, Слуцьку та інших населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Наша Нива" .

Про потужні вибухи в Барановичах, Лунінці, Століні, Слуцьку та інших містах повідомили читачі Telegram-каналу. Вони відзначають, що звуки сильних ударів пролунали близько 23:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

"Підтверджую сильний вибух у Барановичах. Аж вікна задзвеніли. Таких вибухів я в житті не пам'ятаю", - написав один з читачів.

Звуки сильних ударів читачі також почули в наступних містах: Пінськ, Клецьк, Ганцевичі. Більшість цих населених пунктів знаходяться в Брестській області.