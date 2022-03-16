ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Беларуси сообщают о взрывах в Барановичах и других городах

Новина українською →
Минск, Среда 16 марта 2022 23:24
В Беларуси сообщают о взрывах в Барановичах и других городах Фото: жители нескольких городов Беларуси сообщили о взрывах (t.me/itsdonetsk)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 16 марта жители нескольких городов Беларуси сообщили о взрывах. Сильные хлопки услышали в Барановичах, Пинске, Слуцке и других населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Наша Нива".

О мощных взрывах в Барановичах, Лунинце, Столине, Слуцке и других городах сообщили читатели Telegram-канала. Они отмечают, что звуки сильных хлопков раздались около 23:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

"Подтверждаю сильный взрыв в Барановичах. Аж окна зазвенели. Таких взрывов я в жизни не помню", - написал один из читателей.

Звуки сильных хлопков читатели также услышали в следующих городах: Пинск, Клецк, Ганцевичи. Большинство этих населенных пунктов находятся в Брестской области.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о якобы попытке обстрела Беларуси со стороны Украины.

Отметим, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг заявление белорусского диктатора, назвал его слова чушью.

Война России против Украины продолжается 21-й день. Подробности российской агрессии и ситуация в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами