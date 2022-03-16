В Беларуси сообщают о взрывах в Барановичах и других городах

Вечером 16 марта жители нескольких городов Беларуси сообщили о взрывах. Сильные хлопки услышали в Барановичах, Пинске, Слуцке и других населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Наша Нива" .

О мощных взрывах в Барановичах, Лунинце, Столине, Слуцке и других городах сообщили читатели Telegram-канала. Они отмечают, что звуки сильных хлопков раздались около 23:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

"Подтверждаю сильный взрыв в Барановичах. Аж окна зазвенели. Таких взрывов я в жизни не помню", - написал один из читателей.

Звуки сильных хлопков читатели также услышали в следующих городах: Пинск, Клецк, Ганцевичи. Большинство этих населенных пунктов находятся в Брестской области.