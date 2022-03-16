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У Білорусі повідомляють про вибухи в Барановичах та інших містах

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Мінськ, Середа 16 березня 2022 23:24
У Білорусі повідомляють про вибухи в Барановичах та інших містах Фото: жителі кількох міст Білорусі повідомили про вибухи (t.me/itsdonetsk)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 16 березня жителі кількох міст Білорусі повідомили про вибухи. Сильні хлопки почули в Барановичах, Пінську, Слуцьку та інших населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Наша Нива".

Про потужні вибухи в Барановичах, Лунінці, Століні, Слуцьку та інших містах повідомили читачі Telegram-каналу. Вони відзначають, що звуки сильних ударів пролунали близько 23:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

"Підтверджую сильний вибух у Барановичах. Аж вікна задзвеніли. Таких вибухів я в житті не пам'ятаю", - написав один з читачів.

Звуки сильних ударів читачі також почули в наступних містах: Пінськ, Клецьк, Ганцевичі. Більшість цих населених пунктів знаходяться в Брестській області.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив про нібито спробу обстрілу Білорусі з боку України.

Зазначимо, секретар РНБО України Олексій Данилов спростував заяву білоруського диктатора, назвав його слова нісенітницею.

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