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У Білорусі з СІЗО відпускають затриманих, деяких відвозять на "швидкій"

Білорусь, П'ятниця 14 серпня 2020 02:11
У Білорусі з СІЗО відпускають затриманих, деяких відвозять на "швидкій"
Фото: з СІЗО в Мінську випускають людей (people.onliner.by)
Автор: Артур Родивилов

Учасники протестів кажуть про тортури

З Центру ізоляції правопорушників на вулиці Окрестіна в Мінську стали випускати затриманих на протестах у місті. Вони розповідають про катування, відсутність їжі, води, жахливі умови утримання.

Про це повідомляє TUT.BY.

Наголошується, що ці люди покидають територію центру по одному, без речей, ключів від квартири і з розрядженими телефонами. Вони розповідають, що всім їм кваліфікована адміністративна стаття.

Біля дверей їх зустрічають волонтери. Вони намагаються вийти на зв'язок з родичами, дають їжу та гарячі напої. При цьому з центру регулярно виїжджають карети "швидкої".

Як повідомляє Belsat, ізолятор переповнений. Усього вийшло 40 хлопців і 20 дівчат: "кажуть, що хлопців більше випускати не будуть, а дівчат - швидше за все, так".

Також стало відомо, що ув'язнених почали випускати й з слідчої в'язниці в Жодіному, куди відвозили мінчан на протести. У Жодіному були випущені понад 150 осіб, у Мінську - кілька десятків.

Нагадаємо, раніше глава верхньої палати парламенту республіки Наталія Качанова повідомила, що глава республіки Олександр Лукашенко доручив розібратися з усіма затриманнями в ході масових демонстрацій.

Зазначимо, за перші три доби, за даними МВС, затримані близько 6700 осіб, дві людини загинули, при цьому постраждало понад 100 силовиків.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за травми випадкових людей на акціях протесту, при цьому він не вважає ситуацію, яка склалася в Білорусі, революцією.

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