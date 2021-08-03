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З Білорусі втекли ще троє спортсменів: один з них в Україну

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Мінськ, Вівторок 03 серпня 2021 23:22
З Білорусі втекли ще троє спортсменів: один з них в Україну Фото: тренер гандбольного клубу" Витязь " Костянтин Яковлєв (Instagram.com/hcviciaz_leon)
Автор: Дмитрий Кузнецов

З Білорусі втекли ще три спортсмени. Головний тренер гандбольного клубу "Витязь" Костянтин Яковлєв поїхав в Україну, а багатоборці Андрій Кравченко і його дружина Яна Максимова вирішили не повертатися з Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Наша Ніва" і заяви спортсменів в соцмережах.

За даними видання, Яковлєв у червні відсидів 15 діб за порушення порядку організації та проведення масових заходів. Його затримали 16 червня, коли він повертався з іншими спортсменами з Барановичів до Мінська після зустрічі з журналістом Дмитром Руто.

Як зазначає" Наша Ніва", Яковлєв брав участь у мирних акціях протесту і коментував події, які відбулися після президентських виборів у серпні 2020 року.

Білорусь також покинула спортивна подружня пара - срібний призер Олімпіади - 2008 з десятиборства Андрій Кравченко і його дружина-багатоборка Яна Максимова.

У листопаді 2020 року Кравченка затримали на одному з протестних маршів. Він отримав 10 діб адміністративного арешту.

У своєму Instagram Яна Максимова написала, що вони з чоловіком довго думали, чи повертатися в Білорусь. У підсумку вирішили залишитися в Німеччині.

"На превеликий жаль зараз там (у Білорусі - ред.) можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя", - написала спортсменка.

Раніше журналіст Дмитро Лукашук повідомив, що відомий білоруський спортсмен покинув Білорусь після ситуації з бігункою Христиною Тімановською. Особистість виїхав він не розкрив.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо, що чоловік легкоатлетки Христини Тімановської покинув Білорусь і поїхав в Україну.

Зазначимо, білоруську легкоатлетку Христину Тімановську намагалися силою повернути з Токіо, де вона повинна була брати участь в Олімпіаді-2020, в Мінськ.

У підсумку дівчина отримала притулок в посольстві Польщі в Токіо і готується вилетіти прямим рейсом до Варшави.

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