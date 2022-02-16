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В Беларуси развернули понтонный мост через реку в 4 км от Украины

Автор: Юлия Бойко

На территории Беларуси развернули понтонный мост через реку Припять на расстоянии 4 км от Украины. Причем данный район не был заявлен для российско-белорусских учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный портал".

Сообщается, что понтонный мост через Припять развернули на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения.

Издание уточняет, что развертывание понтонного моста заметили OSINT исследователи, которые изучают открытые данные. В частности, спутниковые снимки показывают, что 14 февраля его еще не было, а 15-го переправа уже появилась.

Фото: спутниковые снимки

Также сообщается, что неизвестно, российские или белорусские военные развернули понтонный мост. В рамках учений "Союзная решимость - 2022" данный район не был заявлен. Севернее находится участок "Мозырь", на котором россияне отрабатывают "оборонительные действия".

Отметим, понтонные мосты в военном деле возводятся для переправы техники и живой силы через водные преграды.

Напомним, ранее Беларусь заверила в отсутствии рисков и угроз для Украины в рамках совместных с Россией учений.

Также сообщалось, что Украина не фиксирует у своей границы ударные группировки вооруженных сил Российской Федерации, а стянутых войск недостаточно для масштабного вторжения.

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