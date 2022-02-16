В Беларуси развернули понтонный мост через реку в 4 км от Украины

Сообщается, что понтонный мост через Припять развернули на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения.

Издание уточняет, что развертывание понтонного моста заметили OSINT исследователи, которые изучают открытые данные. В частности, спутниковые снимки показывают, что 14 февраля его еще не было, а 15-го переправа уже появилась.

Фото: спутниковые снимки

Также сообщается, что неизвестно, российские или белорусские военные развернули понтонный мост. В рамках учений "Союзная решимость - 2022" данный район не был заявлен. Севернее находится участок "Мозырь", на котором россияне отрабатывают "оборонительные действия".

Отметим, понтонные мосты в военном деле возводятся для переправы техники и живой силы через водные преграды.