У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку за 4 км від України

Повідомляється, що понтонний міст через Прип'ять розгорнули на території Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження.

Видання уточнює, що розгортання понтонного моста помітили OSINT дослідники, які вивчають відкриті дані. Зокрема, супутникові знімки показують, що 14 лютого його ще не було, а 15-го переправа вже з'явилася.

Фото: супутникові знімки

Також повідомляється, що невідомо, російські чи білоруські військові розгорнули понтонний міст. В рамках навчань "Союзна рішучість - 2022" даний район не був заявлений. Північніше знаходиться ділянка "Мозир", на якій росіяни відпрацьовують "оборонні дії".

Зазначимо, понтонні мости у військовій справі зводяться для переправи техніки і живої сили через водні перешкоди.