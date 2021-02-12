В Беларуси разрешили вакцинировать "Спутником V" людей старше 60 лет

В Беларуси Министерство здравоохранения одобрило применение российской вакцины "Спутник V" для прививок людям старше 60 лет, Республика стала первой страной, которая зарегистрировала российский препарат.
Указано, что заключение приняли специалисты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении и другие эксперты в области инфектологии, эпидемиологии и генетики. Они проанализировали регистрационное досье препарата.
Кроме того, ранее и.о. министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич анонсировал, что в лабораториях Беларуси до конца года должна была быть произведена первая партия российской вакцины. А к промышленному производству "Спутника" республика планирует приступить в 2021 году.
Напомним, в конце 2020 года Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины прибыла 29 декабря.
Отмечалось, что в стране создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь.
Как писало РБК-Украина, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует прививаться от коронавируса.
Отметим, республика намерена разработать свою вакцину от COVID. На ее создание может уйти около 5 млн белорусских рублей.